25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor

Hicret Mahallesi'nde 2009 yılından bu yana hizmet veren yediemin otoparkında çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan yüzlerce araç bulunuyor. Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda; plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor. Eksiklerini gideren araçlarını geri alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor. Otoparkta lüks araçlardan iş makinelerine yaklaşık 25 milyon değerinde yaklaşık 500 araç bulunuyor. Çoğu aracın çürümeye yüz tuttuğu gözlemlenirken, işletme sahibi Ömer Ertan da ilgili kurumlardan çözüm üretilmesini bekliyor.



"Burası hazineye çok büyük bir gelir getirebilecek bir yerdir"

Otoparkta yaklaşık 500 araç olduğunu belirten işletme sahibi Ömer Ertan, “Burada 25 milyon TL çürümeye yüz tutmuş, bırakılmış vaziyette. Burası hazineye çok büyük bir gelir getirebilecek bir yerdir. Sadece burası için düşünmeyin, Elazığ’da 3-4 tane var, Türkiye genelinde yaklaşık 300 tane yediemin otoparkı var. Genellemeye baktığınız zaman devletin çok büyük bir açığını kapatabilecek bir hazine yatıyor” dedi.



"15 yıldan beri yatan araçlarımız var"

Çoğu aracın suça karışarak ve icralıktan geldiğini aktaran Ertan, “Buraya araçlar daha çok icralık ve kaçakçılıktan geliyor. Uyuşturucu madde taşımadan gelen ve borçtan dolayı bağlanan araçlarımız var. Yaklaşık 15 yıldan beri yatan araçlarımız var. Açtığımız ilk günden beri yatan araçlar var. Ruhsat sahibi ve bağlatan alacaklısı olmasına rağmen tebligatlarımızı çekiyoruz, işlemlerimizi yapmamıza rağmen bir türlü çözüme ulaştıramıyoruz. Her geçen gün masraflarımız, giderlerimiz artmasına rağmen bir türlü gelir elde edemiyoruz” diye konuştu.



"Her şekilde devletimize çok büyük bir para girişi olacak"

Ertan, “Burada yaklaşık 500 tane araç var. Bunun MTV’sini düşündüğünüzde en düşük 2 yıl burada yatan araçlar var. Çok büyük meblağlar ediyor. Bunlar ihale yoluyla satıldığı zaman devletimize KDV, damga yansıyacak. Bizler bu araçları sattığımız zaman, bunları faturalandıracağız ve biz de KDV ödeyeceğiz. Yani her şekilde devletimize çok büyük bir para girişi olacak. Araç piyasası belli. Burada yatan araçların bir an önce işlemlerini yapabilseler ve çıkartabilseler hem borçlusuna hem bana hem devletimize faydası olacak. Aynı zamanda da piyasada araba çoğalacağı için fiyatlar biraz daha düşük olacak” şeklinde konuştu.