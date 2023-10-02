3 çocuk ve 4 torun sahibiydi: 59 yaşındaki Ayşe Kayhan azmetti üniversiteli oldu...
59 yaşındaki Ayşe Kayhan azmetti üniversiteli oldu...
Yozgat’ta yaşayan 3 çocuk ve 4 torun sahibi 59 yaşındaki Ayşe Kayhan, bu yıl katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) kazanarak hem üniversite hayalini gerçekleştirmenin, hem de gençlere örnek olmanın mutluluğunu yaşıyor.
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