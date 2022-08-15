Ağaca çarpan otomobil, yağmur suyu kanalına devrildi: 3 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağışla kayganlaşan yolda ağaca çarparak, yağmur suyu kanalına düşen otomobilde, aynı aileden 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Bursa-Ankara yolu Şehitler Mahallesi kavşağı mevkisinde, 15 Ağustos Pazartesi saat 11.30 sıralarında, İnegöl'den Bursa'ya giden Yavuz Bektaş yönetimindeki 19 SA 049 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, bariyerlere ve yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra yağmur suyu kanalına düştü.
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