Ağaca çarpan otomobil, yağmur suyu kanalına devrildi: 3 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağışla kayganlaşan yolda ağaca çarparak, yağmur suyu kanalına düşen otomobilde, aynı aileden 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

DHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:28

Bursa-Ankara yolu Şehitler Mahallesi kavşağı mevkisinde, 15 Ağustos Pazartesi saat 11.30 sıralarında, İnegöl'den Bursa'ya giden Yavuz Bektaş yönetimindeki 19 SA 049 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, bariyerlere ve yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra yağmur suyu kanalına düştü.

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