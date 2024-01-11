Ali Babacan, Erdoğan'a sessizliğinin hesabını sordu! 'Erdoğan'dan gık çıkmadı'

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Ali Babacan, Erdoğan'a sessizliğinin hesabını sordu! 'Erdoğan'dan gık çıkmadı'

ANKA
11 Ocak 2024 Perşembe, 17:47

Ali Babacan, Erdoğan'a sessizliğinin hesabını sordu! 'Erdoğan'dan gık çıkmadı'

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