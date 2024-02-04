Ali Babacan'dan Merkez Bankası çıkışı! "Biri gidiyor biri geliyor"

04 Şubat 2024 Pazar, 11:22

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın istifasına ilişkin; “Bunlar maalesef ekonominin kontrolünü ellerinden kaçırdılar. Bilenler ile çalışmıyorlar. Zaten kendisi bilmiyor. Yanlış talimatlar veriyor. Enflasyon patladı gitti memlekette, farkındayız. Merkez Bankası'nın başkanlarından biri gidiyor biri geliyor. Ama enflasyon çözülmüyor. Merkez Bankası'nın başkanını değiştirmekle olmuyor; asıl bir kişiyi değiştirmek lazım. Mesele o...” dedi.