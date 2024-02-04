Ali Babacan'dan Merkez Bankası çıkışı! "Biri gidiyor biri geliyor"
Ali Babacan'dan Merkez Bankası çıkışı! "Biri gidiyor biri geliyor"
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın istifasına ilişkin; “Bunlar maalesef ekonominin kontrolünü ellerinden kaçırdılar. Bilenler ile çalışmıyorlar. Zaten kendisi bilmiyor. Yanlış talimatlar veriyor. Enflasyon patladı gitti memlekette, farkındayız. Merkez Bankası'nın başkanlarından biri gidiyor biri geliyor. Ama enflasyon çözülmüyor. Merkez Bankası'nın başkanını değiştirmekle olmuyor; asıl bir kişiyi değiştirmek lazım. Mesele o...” dedi.
Video Haberler
- Mansur Yavaş, Altınok ve Kurum'u topa tuttu
- Ali Babacan'dan Merkez Bankası çıkışı!
- Meclis'i karıştıran tartışma...
- Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran CHP'ye rest çekti...
- 'Bizimle kavga etmek istiyor!'
- Cumhuriyet TV Kahramanmaraş'ta!
- 'Başkası yapamazdı'
- Esnaf Mansur Yavaş'a böyle isyan etti
- İmam hatip mezunu yurttaştan 'faiz kararına' tepki
- Hadi versin mahkemeye
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı!
- Aday olduğu ilde meydan okudu
- 8 Şubat'a işaret edildi
- İYİ Parti'de ittifak isyanı!
- Oy vereceği İBB adayını açıkladı
- Irak'tan acı haber!
- Özgür Özel'den yanıt!
- ‘6 aydır aklınız neredeydi?’
- 'Milletimiz ittifak istemiyor'
- Ali Koç başkanlığı bırakacağını açıkladı