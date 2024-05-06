Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri tutuklananlar için eylem yaptı
Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri tutuklananlar için eylem yaptı
Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, 1 Mayıs'ta tutuklananlar için Sakarya Meydanı'nda toplandı. Yapılan basın açıklamasında, "1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyenler, işçilerin, yoksulların, barınamayanların, geçinemeyenlerin, emeklilerin, kadınların, öğrencilerin iradesidir. Ankara’nın meydanlarından sesleniyoruz. Bu iradeyi ne kara propagandanız, ne hedef göstermeleriniz, ne yasaklamalarınız yenemeyecek. Direnenler, halkın öfkesini örgütleyenler kazanacak" denildi.
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