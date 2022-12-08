Avladığı 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
Elazığ'da balıkçı Fatih Gökdere (28), Keban Baraj Gölü'nde 175 santimetre boyunda ve 128 kilo ağırlığında 'Fırat turnası' yakaladı. Gökdere, 'Yiğido' adını verdiği balığı iş yerinde sergiliyor.
Kentte balıkçılık yapan Fatih Gökdere, dün sabah saatlerinde Keban Baraj Gölü'nde balık avına çıktı. Ağa büyük bir balığın takıldığını gören Gökdere, tek başına çekemeyince arkadaşını çağırıp yardım istedi. Arkadaşıyla yaklaşık 1 saatin sonunda ağı çeken Gökdere, balığın dev bir 'Fırat turnası' olduğunu gördü. Gökdere, Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerine getirdiği, uzunluğu 175 santim, ağırlığı ise 128 kilo olan 'Yiğido' adını verdiği balığı burada sergilemeye başladı. Vatandaşlar ise balıkla fotoğraf çektiriyor.
'BUGÜNE KADAR 104 KİLO YAKALANMIŞTI'
Fatih Gökdere, bugüne kadar bölgede yakalanan en büyük Fırat turnasının 104 kilo olduğunu hatırladığını belirterek, "Yakaladığımız zaman bayağı uğraştırdı beni. Tek başıma alamadım. Arkadaşımı çağırdım. 1 saat falan uğraştırdı. Bizi baya uğraştırdığından ötürü adını 'Yiğido' koyduk. Bugüne kadar 104 kilo falan yakalandı ama bugünkü kilosuyla beraber rekor artık bizde. 128 kilo görenlerin dikkatini çekiyor, fotoğraf çektirmek istiyor insanlar. Bunu bir kişinin alabileceğini düşünmüyorum. Hani fazla olacağından ötürü parça halinde fileto yapıp o şekilde satıyoruz. Kilosunu 100 liradan satıyoruz" diye konuştu.
Yoldan geçerken balığı gören Mehmet Ateş, "Görünce şaşırdım. 25- 30 kilo zannediyordum, meğer 128 kiloymuş. Boyunu da 160 düşünmüştüm, benden uzun" dedi.
Video Haberler
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'den Hiranur Vakfı'nın binasına mühür kararı
- Ailesi konuştu, Soykan belgelerle yanıt verdi
- İşte 2023 yılının poşet fiyatı
- NATO'nun kapısını açan minibüsçü Mahmut
- AKP istismara sessiz kaldı
- 'Öncekini bilmiştim' diyerek duyurdu!
- Çocukları BİM'e götürüp slogan attırdı!
- Ücretsiz yemek önergesine AKP'li belediyeden 'yanıt'
- Kemal Kılıçdaroğlu ateş püskürdü
- Otobüsle gelip TIR ve kamyonlarla götürüyorlar