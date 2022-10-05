Beykozlu çocuklar sokak hayvanları için seferber oldu

05 Ekim 2022 Çarşamba, 07:00

Beykoz Belediyesi tarafından hayvan sevgisine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, ilçedeki 200 çocuk ve genç, kış aylarının yaklaşmasıyla kendi elleriyle sokak hayvanları için kulübeler yaparak hayvanların güvenle bakıldıkları doğal yaşam alanına yaptıkları barınakları bıraktılar.

Çocuklar, hayvan rehabilitasyon merkezini gezerek hayvanları ziyaret etti. Etkinlikte, sokak hayvanları için kulübe yapan çocuklar, kulübelerin üzerine el izlerini bıraktı. Yapılan kulübeler doğal yaşam alanlarına bırakıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ülkeye örnek gösterilen “Beykoz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi”, sahipsiz sokak hayvanlarına 11 dönümlük arazide kuaförden yoğun bakım ünitelerine ve son teknolojik imkânlarla aşı, bakım ve tedavi hizmeti verdiği belirtiliyor. Mahmutşevketpaşa Mahallesi’ndeki merkezin arkasındaki 50 dönümlük açık alanda kurulan 'Doğal Yaşam Alanı'nda ise kedi ve köpeklere yılın 365 günü beslenme, temizlik, bakım ve tedavi olmak üzere tam teşekküllü hizmet sunuluyor.



Beykoz Rehabilitasyon Merkezi’ndeki, sokak hayvanlarıyla, ilçedeki çocukların sıcacık buluşması '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde gerçekleşti. Etkinlikte, ziyaretçiler ilk olarak merkezi gezerek hayvanları görme fırsatı yakaladı ve hizmetler hakkında bilgi aldılar.



Rehabilitasyon merkezini gezen çocuklar, görevlilerle birlikte sokak hayvanları için kulübe yaparak kulübelerin üzerine el izlerini bıraktılar. Çocuklar, hazırladıkları kulübeleri soğuk havalarda hayvanların barınması için “Doğal Yaşam Alanı”na bıraktı. Çocuklara, göçük altında köpekle arama kurtarma eğitimden kesitlerde gösterildi. Beykoz Belediyesi ise ziyarete katılan çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu. Ayrıca, Beykoz Belediyesi ekipleri etkinliğe katılan çocuklara canlı konser verdi.

