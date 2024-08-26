Bu da oldu... Altın kaplamalı zeytin yok satıyor!
Bu da oldu... Altın kaplamalı zeytin yok satıyor!
İstanbul'da zeytin ticareti ile uğraşan iş adamı Levent Usluer, Gemlik ve İznik zeytinini altın tozu ile kaplayıp Ortadoğu'nun zenginlerine satıyor.
Video Haberler
- Sıcaktan bunalan sokak köpeği klimalı dükkanda serinledi
- Bu da oldu... Altın kaplamalı zeytin yok satıyor!
- İşte yılanlara fısıldayan adam
- İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinin perde arkası
- Ucuz bile değil bedava işgücü!
- Bir poşet kitap 40 bin tl..
- Çocuklarda şiddet eğiliminin artmasının sebebi ne?
- Maymun çiçeği alarmı!
- Maymun çiçeğini beklerken batı nil virüsü geldi...
- Bir kez daha krallığını yaptı ve yine sadık kaldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Jandarma’da neler oluyor
- CHP'li Özkan'a açık açık küfür etti!
- ‘Nah kalkınırsınız’
- CHP'li Özkan Erdoğan'a 'züppe' dedi, AKP'den tepki geldi
- İlhan Palut'tan Mourinho sorusuna yanıt!
- Erdoğan'a flaş yanıt: 'Alpay Özalan denen organizma...'
- AVM gibi hastane!
- Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!
- Narin'i arama çalışmalarında yeni gelişme
- Babası boğdu: Cesedini annesi buldu!