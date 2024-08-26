Bu da oldu... Altın kaplamalı zeytin yok satıyor!

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Bu da oldu... Altın kaplamalı zeytin yok satıyor!

IHA
26 Ağustos 2024 Pazartesi, 12:23





İstanbul'da zeytin ticareti ile uğraşan iş adamı Levent Usluer, Gemlik ve İznik zeytinini altın tozu ile kaplayıp Ortadoğu'nun zenginlerine satıyor.

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