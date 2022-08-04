Cadde ortasında kadının boğazını sıkıp saçını çekti, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

04 Ağustos 2022 Perşembe, 15:22

Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı olan Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde ismi bilinmeyen bir şahıs, sokak ortasında bir kadını darbetti. Darbettiği kadının boğazını sıkıp saçını çeken şahsın görüntüleri yurttaşların cep telefonu kameralarına yansırken, kadın ise yerden aldığı taşla kendini savunmaya çalıştı.

Henüz kadını neden darbettiği bilinmeyen şahıs, daha sonra bölgeden uzaklaştı.