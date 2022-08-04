Cadde ortasında kadının boğazını sıkıp saçını çekti, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Erzurum’da sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle kadını darp eden şahsın görüntüleri yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kadının boğazını sıkıp saçını çeken şahıs, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı olan Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde ismi bilinmeyen bir şahıs, sokak ortasında bir kadını darbetti. Darbettiği kadının boğazını sıkıp saçını çeken şahsın görüntüleri yurttaşların cep telefonu kameralarına yansırken, kadın ise yerden aldığı taşla kendini savunmaya çalıştı.
Henüz kadını neden darbettiği bilinmeyen şahıs, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
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