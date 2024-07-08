Cilo-Sat Dağları'ndaki hayvan figürlü kaya resimleri, tez konusu oldu

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Cilo-Sat Dağları'ndaki hayvan figürlü kaya resimleri, tez konusu oldu

DHA
08 Temmuz 2024 Pazartesi, 13:14





Hakkari'de Yüksekova ilçesindeki Cilo ve İkiyaka dağlarının zirvelerine yakın bölgedeki kaya resimleri, doktoru tezi konusu oldu. Tez çalışmasını yapan gazetecilik bölümü mezunu İskender Karaman, "Kaya resimlerini tarihlendirmek biraz zordur. O dönemin insanları, bunların bir iletişim şekli olduğunu ve bölgede yaşayan hayvanların olduğunu anlatmaya çalıştıklarını belirtiyor" dedi.

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