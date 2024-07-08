Cilo-Sat Dağları'ndaki hayvan figürlü kaya resimleri, tez konusu oldu
Cilo-Sat Dağları'ndaki hayvan figürlü kaya resimleri, tez konusu oldu
Hakkari'de Yüksekova ilçesindeki Cilo ve İkiyaka dağlarının zirvelerine yakın bölgedeki kaya resimleri, doktoru tezi konusu oldu. Tez çalışmasını yapan gazetecilik bölümü mezunu İskender Karaman, "Kaya resimlerini tarihlendirmek biraz zordur. O dönemin insanları, bunların bir iletişim şekli olduğunu ve bölgede yaşayan hayvanların olduğunu anlatmaya çalıştıklarını belirtiyor" dedi.
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