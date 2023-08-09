Cumhur'dan tüm önergelere ret: Akbelenliler Meclis'te kararı protesto etti! "Bizi huzur mu tepti?"
TBMM Genel Kurulu’nda, CHP’nin Akbelen ormanlarındaki ağaç kıyımı için verdiği genel görüşme önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.
TBMM Genel Kurulu’nda, CHP’nin Akbelen ormanlarındaki ağaç kıyımı için verdiği genel görüşme önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.
Akbelen'den Meclis'e gelen köylüler ve çevreciler, önergenin reddedilmesinin ardından Meclis'te açıklama yaptı.
Nejla Işık, "Toprağını koruyanlar marjinal ilan edildi, edilmeye de devam edecek gibi görünüyor. Kendi söyledikleri yalanlara kendileri inansınlar. Bugün şu yönden mutluyuz oturdukları şu rahat koltuklardan çıkıp buraya gelip en azından bir oylama yapmak zorunda kaldılar. Bundan dolayı mutluyuz. Biz nasıl 16 gündür orada gecemiz, gündüzümüz yoksa uyuyamıyorsak, jandarmanın her türlü baskısına maruz kalıyorsak... 'Biz kışkırtıyormuşuz' güya, 'biz girmeye çalışıyormuşuz.' Ama şu bir gerçek biz toprağımızı, ağacımızı, suyumuzu, köyümüzü korumaya çalışmaktan başka hiçbir derdimiz yok. Elleri nasırlı, kınalı annelerimiz geldi. Huzur mu tepti bunları da bu Ankara yollarına düştü. Toprak derdine düştü. Bu toprakta doğduk bu toprakta öleceğiz dedik" dedi.
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