Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir...

16 Ocak 2024 Salı, 17:28

Türkiye Büyük Millet Meclisi, (TBMM) Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, millevekillerini bilgilendirmek için konuşma yaptı.