Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir...
Türkiye Büyük Millet Meclisi, (TBMM) Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, millevekillerini bilgilendirmek için konuşma yaptı.
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