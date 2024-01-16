Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir...

Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir...

cumhuriyet.com.tr
16 Ocak 2024 Salı, 17:28

Türkiye Büyük Millet Meclisi, (TBMM) Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, millevekillerini bilgilendirmek için konuşma yaptı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler