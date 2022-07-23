Emekli Danıştay hakimi Önder Tekin'in TÜİK verilerinin iptali istemiyle açtığı dava reddedildi

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Eski Danıştay hakimi Önder Tekin'in Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ve düzenleyici idari işlem olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artış oranlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı dava, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nce reddedildi. Kararda, “…davalı idare tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon artış oranlarının davacının maaşının artışına doğrudan bir etkisinin olmadığı… sonucuna varılmıştır” denildi.

ANKA
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:48

Eski Danıştay hakimi Önder Tekin, TÜİK’in Temmuz 2021, Ağustos 2021, Eylül 2021, Ekim 2021, Kasım 2021 ve Aralık 2021 ayları Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranlarının iptali istemiyle Danıştay’da dava açmıştı.

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