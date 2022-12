'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'

05 Aralık 2022 Pazartesi, 07:00

Ankara'da 2011 yılında kurulan THK Üniversitesi, pilot adaylarını yetiştirmenin yanı sıra 4 fakülte, 13 bölüm, 2 yüksekokul 4 program, 3 enstitü ve 7 programda eğitim sunuyor. Üniversitede, pilot adaylarına toplam 5 yıl eğitim veriliyor. Teorik ve uygulamalı eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, dönem boyunca aldıkları 220 saatlik uçuş eğitimi ile pilot olarak mezun oluyor. Üniversitede kadın pilot adayı sayısı da her yıl artıyor. 2022 yılı eğitim-öğretim döneminde Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü'nde eğitime başlayan 36 öğrencinin yüzde 30'u kız öğrencilerden oluştu. Geçen yıl bu oran yüzde 20 seviyesindeydi.



'220 SAAT UÇUŞ EĞİTİMİ ALIYORLAR'



THK Üniversitesi Pilotaj Bölümü Öğretim Üyesi pilot Osman Koç, pilotaj bölümünde 5 yıllık bir eğitim verdiklerini söyledi. Koç, öğrencilerin uçuş eğitimlerinin yanında aynı zamanda yer dersleri de aldıklarını ifade ederek, "Okulumuzdan hava yolu pilot lisansını alarak hava yollarında çalışabilecek şekilde pilot olarak mezun oluyorlar. Öğrencilerimiz yaklaşık 220 saat uçuş eğitimini, 4 sene içerisinde tamamlıyor. Öğrencilerimiz burada eğitim alırken birer pilot adayı, mezun olduktan sonra hava yolunda çalışacak şekilde, hava yolu pilot lisansına sahip birer pilot olarak mezun oluyor. Pilot adaylıklarını bir kenara bırakıyor ve hava yollarından herhangi birisine başvurarak orada çalışmaya başlayabiliyor" diye konuştu.



'YÜZDE 30'U KIZ ÖĞRENCİLERİMİZDEN OLUŞUYOR'



Osman Koç, geçen 2-3 yılda üniversitenin pilotaj bölümünü seçen öğrenci sayısının ciddi anlamda artığını belirterek, "Bu sene ise 36 öğrenciyi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü'ne aldık. Kız öğrencilerimizden ciddi anlamda talep var. Kız öğrencilerimiz de artık hayallerinin peşinden koşup erkekler gibi pilot olmanın peşine gidiyor. Halihazırda öğrencilerimizin yüzde 30'una yakını kız öğrencilerimizden oluşuyor. Bu oranın gittikçe arttığını görüyoruz. Görünen o ki gelecekte hava yolu ile seyahat edildiğinde uçakların her 4 pilotundan 1'i kadın olacak" dedi.



'ERKEK ÖĞRENCİLERDEN GERİ KALMIYORLAR'



Kız öğrencilerin yer derslerinde düşünülenin tam aksine daha başarılı olduklarını düşündüğünü aktaran Koç, "Uçuş eğitiminde de erkek öğrencilerden kesinlikle geride kalmadıklarını sadece uygun eğitim koşullarının kendilerine sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Halihazırda geçtiğimiz dönemde de 1 kız öğrencimizle uçmuş ve gerçekten de uçmaya başladıktan sonra ne kadar başarılı olduğunu, kendine olan öz güveninin ne kadar arttığını birebir gözlemlemiş bir öğretmen olarak kız öğrencilerin kesinlikle yetenek ve bilgi anlamında geride olmadıklarını eğer pilot olmak istiyorlarsa bu mesleğin peşinden gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Kız öğrencilerin bundan sonraki hayatlarında meslek olarak pilotluk mesleğini seçmelerini bir pilot olarak tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.



'BU MESLEKTE CİNSİYET AYRIMI YOK'



THK Üniversitesi Pilotaj Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Metin, pilotluğun çocukluk hayali olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:



"Erkek egemen bir bölüm olduğunun farkındayım; ama gün geçtikçe bu durum azalıyor. Özellikle kadınların havacılığa olan ilgisi artıyor. Mesleğime hava yollarında 2'nci pilot olarak devam etmek istiyorum. Ben hemcinslerime seslenmek isterim. Asla korkmasınlar, çekinmesinler. Bu meslekte bir cinsiyet ayrımı yok. Gönül rahatlığıyla tercih edebilirler. Onları da aramızda görmekten mutluluk duyarız."



2'nci sınıf öğrencisi Esra Akgöz de pilotluğun çocukluk hayali olduğunu belirterek, "Havacılığa karşı bir tutkum vardı. Üniversite sınavına hazırlanırken kendime bunu hedef koyarak hazırlandım. Tercih dönemine gelene kadar çoğu kişi bunu geçici bir heves olarak görüyordu ve buna ailem de dahil. Şu an hayallerime giden yolda, o süreçte ilerliyor olmak gerçekten çok mutluluk verici. Pilot olmak isteyen herkese lisans eğitimi almayı öneririm. Burada havacılık kültürünü ve disiplinini benimseyerek bir eğitim sürecinden geçiyoruz. THK gibi köklü bir vakfın bünyesinde bu eğitimi sürdürüyor olmak da ayrı bir gurur" dedi.



Çocukluğundan beri havacılığa ilgisi olduğunu ifade eden hazırlık sınıfı öğrencisi Özlem Özkan, "Üniversiteye hazırlanırken Pilotaj Bölümü'nü gördüğümde 'neden olmasın' diye düşündüm. Şu anda doğru yerdeyim ve bununla gurur duyuyorum. Havacılığın cinsiyetinin olmadığını düşünüyorum. Ben bir kadın olarak burada olmaktan çok gurur duyuyorum. Başka kadınların da yanımda olmasını çok isterim" dedi.



Hayallerini gerçekleştirmek için bu bölümü tercih ettiğini aktaran 3'üncü sınıf öğrencisi Emine Nur Özmen de "İlk uçuşumu gerçekleştirdiğimde aşırı heyecanlıydım. Daha heyecanlı olduğum bir gün de yalnız uçuşumun olduğu gündü. İlk yalnız uçuşa çıktığım zaman elim titriyordu. Benim için çok özel ve gurur verici bir andı. Bir mesleğin cinsiyet yoktur, bunu pilotluk için de diyebiliriz. Hemcinslerim gönül rahatlığıyla pilotluğu seçebilirler. Herkesi pilot olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.