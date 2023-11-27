Hatay'da deniz taştı! Caddeler ve sokaklar suyla doldu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün gece etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle sahile yakın cadde ve sokaklar su altında kaldı.
İlçede dün gece etkili olan şiddetli yağış ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Depremde altyapısı zarar gören sahil kesimlerindeki mahallelerde deniz suyunun da etkisiyle su taşkınları yaşandı.
Kaldırım seviyesini aşan su, Atatürk Caddesi ve Ulu Cami Caddesi'ndeki iş yerlerine taştı.
Caddeler, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Çok sayıda araç, su taşkınları nedeniyle zarar gördü. Güvenlik önlemleri kapsamında mahallelerin bazı bölümlerinde elektrikler kesildi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı. Belediye ekipleri ile vatandaşlar sabah saatlerinde sağanağın etkisini yitirmesiyle, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
ESNAF İŞ YERLERİNE GİREMİYOR
Su altında kalan caddelerdeki esnaf da iş yerlerine giremediklerini belirterek, çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini söyledi.
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