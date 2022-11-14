İnternetten telefon siparişi verdi yerine bant geldi

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Bilecik’te internet üzerinden 2 bin 400 lira değerinde telefon siparişi veren 42 yaşındaki Barış Akbulut, telefon yerine bant gönderildiğini görünce şoke oldu.

İHA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 10:09

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Barış Akbulut, bir arkadaşının tanıdığı vasıtasıyla yurt dışında faaliyet gösteren bir alışveriş sitesini kendisine önerildiği belirtti.

Akbulut; bu siteden 2 bin 400 lira değerinde telefon siparişi verdiğinive parasını gönderdiğini anlatarak, "İki ay sonra bana telefon yerine bant geldi. Bandı görünce çok şaşırdım. Hemen alışveriş sitesini aradım. Fakat muhatap hiç kimseyi bulamadım. Ben buradan herkesi uyarmak istiyorum. Kimse bilmediği, özellikle yurtdışı alışveriş sitelerinden kesinlikle alışveriş yapmasınlar” dedi.

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