İstanbul’da akıl almaz cinayet: Arabaya çarpıp boynu kırıldı, bıçaklandı

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:07

İstanbul Kağıthane’de cep telefonunu kullanma bahanesiyle çalıp kaçan 26 yaşındaki şahıs, dengesini kaybedince park halindeki araca çarpıp yere düştü. Boyunu kırılan genç, telefonunu çaldığı baba ve 2 oğlu tarafından yerde de dakikalarca darp edilerek bıçaklandı.