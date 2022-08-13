İstanbul’da akıl almaz cinayet: Arabaya çarpıp boynu kırıldı, bıçaklandı

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Kağıthane’de cep telefonunu çalıp kaçan şüpheli, dengesini kaybederek park halindeki araca çarpıp yere düştü. Telefonunu çaldığı kişiler tarafından yerde de önce darp edildi ardından da bıçaklandı. Boynu kırılarak felç kalan şüpheli, hayatını kaybetti.

İHA
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:07

İstanbul Kağıthane’de cep telefonunu kullanma bahanesiyle çalıp kaçan 26 yaşındaki şahıs, dengesini kaybedince park halindeki araca çarpıp yere düştü. Boyunu kırılan genç, telefonunu çaldığı baba ve 2 oğlu tarafından yerde de dakikalarca darp edilerek bıçaklandı.

İstanbul Cinayet

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