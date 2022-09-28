İzmit'in Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
Havaların soğumasına rağmen göç etmeyen, Anadolu'da Allı Turna olarak bilinen flamingoların görsel şöleni görenleri kendisine hayran bırakıyor.
İzmit sınırları içerisindeki sahil kesiminde kuşlar için ayrılan sulak alan, onlarca türe ev sahipliği yapıyor. Körfez'in sanayi tarafında kalan alanda onlarca flamingo, görsel şölen oluşturuyor. Havaların soğumasına rağmen göç etmeyen flamingolar, Kocaeli manzarası ile birleşince görsel şölen ortaya çıkartıyor.
Flamingolar, güzellikleriyle de herkesi büyülüyor. Aylarca İzmit Körfezi'nde konaklayan flamingolar, sığ noktalarda bol gıdaya ulaşıyor ve dinleniyor. Başlarını suyun altında gezdirerek yiyecek arayan flamingolar, görünüşleriyle de dikkat çekiyor. Sahile gelen vatandaşlar, flamingoların fotoğraflarını çekerek, o anları ölümsüzleştiriyor.
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