Kartal’da taksiciyle yabancı uyruklu sürücünün yol verme kavgası kamerada

Abone Ol google-news

Kartal’da taksici ile yabancı uyruklu sürücü arasında yol verme kavgası yaşandı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:56

Olay, Kartal’da geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan taksi şoförü ile yabancı uyruklu bir sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Bağrışmaların havada uçuştuğu kavgada, tarafların saldırgan bir şekilde birbirini ittiği görüldü.

Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine sakinleşen taraflar kavga büyümeden ayrıldı.

kartal turist yol verme kavgası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler