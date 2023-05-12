Kılıçdaroğlu'ndan 'enflasyon' videosu: Biz gelmek zorundayız ki bir kalıp peynir 125 TL olmasın!

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni videosunda temel gıda ürünlerini 1 yıl önceki fiyatlarıyla karşılaştırdı.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2023 Cuma, 11:35

Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı kemal kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni videosunda temel gıda ürünlerini 1 yıl önceki fiyatlarıyla karşılaştırdı.Kılıçdaroğlu, “saraylılar aylardır size laf salatası yapıyorlar. iki yakanız bir araya getirmeye her çalıştığınızda; erdoğan gelip gömleğinizin yakasından bir düğmeyi daha koparıyor" dedi.

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