Kılıçdaroğlu'ndan 'enflasyon' videosu: Biz gelmek zorundayız ki bir kalıp peynir 125 TL olmasın!
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni videosunda temel gıda ürünlerini 1 yıl önceki fiyatlarıyla karşılaştırdı.
Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı kemal kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni videosunda temel gıda ürünlerini 1 yıl önceki fiyatlarıyla karşılaştırdı.Kılıçdaroğlu, “saraylılar aylardır size laf salatası yapıyorlar. iki yakanız bir araya getirmeye her çalıştığınızda; erdoğan gelip gömleğinizin yakasından bir düğmeyi daha koparıyor" dedi.
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