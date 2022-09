Komşulara 'Nakliyeciyiz' deyip 3 katlı evi 6 günde soydular

10 Eylül 2022 Cumartesi, 15:49

Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Aralık Sokak’ta 27 Ağustos günü Ünal Altınçekiç’in, 3 katlı evine giren biri kadın, 5 kişi, 6 gün boyunca gelip, parça parça 300 bin TL'ye yakın para, mücevher ve değerli eşyalar ile kıyafetler, iç çamaşırları ve gıda malzemelerini çaldı.

Kendilerini komşulara nakliyeci olarak tanıtıp, ailenin taşındığını söyleyen şüpheliler, kalan eşyaları ise daha sonra gelip almak üzere poşetlere koyup binanın merdivenlerine bıraktı.

Ailesiyle birlikte Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’ndeki yazlığında bulunan Ünal Altınçekiç, 2 Eylül günü eve döndüğünde hırsızlık olayını fark edip, polise haber verdi. Altınçekiç, evinin çevresine alarm ve kamera taktırdı. Bir gün sonra geri dönen şüpheliler, alarm çalınca kaçtı.

Polis hırsızlık olayıyla ilgili çalışmalarını sürerken Altınçekiç de kendi imkanlarıyla hırsızların peşine düştü. Altınçekiç, eşine ait cep telefonunun ikinci el eşya satan bir internet sitesinde gördü. Müşteri gibi davranarak satıcı ile iletişime geçen Altınçekiç, pazarlık ettiği şüpheliyle anlaştı.

Telefonu almak için 2 sivil polisle buluşma noktasına giden Ünal Altınçekiç, şüpheli E.D.'yi (17) suçüstü yakalattı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise Altınçekiç'in evinden çalınan dizüstü bilgisayar bulundu.

‘HIRSIZIN ARSIZINA DENK GELDİK’

Ünal Altınçekiç, 2 Eylül sabahı havalandırmak için evine geldiğinde tüm eşyaların dağıtıldığını belirterek “Hırsızlık olduğunu ilk başta anlamadım. Duvarda televizyonu göremeyince eve hırsız girdiğini anladım. Hırsızın arsızına denk geldik. 3 katlı binanın her katını dağıtmışlar, her şeyi kırıp dökmüşler. Ama hırsız bir kere gelmemiş, her gün gelmiş gitmiş. Her geldiğinde evde eşya poşetleri vardı, onları bulmuşlar. Giderken ertesi gün götüreceği eşyaları da merdivene hazırlamışlar” dedi.