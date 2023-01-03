Müjdat Gezen Cumhuriyet TV'de: "Yorgunum... Ama okulu, çocukları bırakmam"

03 Ocak 2023 Salı, 07:00

Cumhuriyet TV'nin bu haftaki konuğu usta sanatçı ve gazetemiz yazarı Müjdat Gezen'di!

70 yıllık sahne hayatından edindiği tecrübelere ve Türkiye'nin güncel sorunlarına değinen Gezen, tiyatronun neden günümüz insanını bu denli ilgilendirdiğini de açıkladı.

Yakın Türkiye tarihinde yaşanan gelişmelerden bahseden Gezen, tiyatronun insanı insana insanla insanca nasıl anlattığından bahsetti. Gezen, sahneye çıktığı ilk piyesten şu ana kadar yaşadığı ve hayatını etkileyen önemli anları anlattı ve kendi sözleri ile neden 'yorgun' olduğunu belirtti.