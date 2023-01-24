Önemli isimler Uğur Mumcu'nun gazeteciliğe kattıklarını anlattı: 'Yolumuzu hâlâ aydınlatıyor'

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Önemli isimler Uğur Mumcu'nun gazeteciliğe kattıklarını anlattı: 'Yolumuzu hâlâ aydınlatıyor'

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2023 Salı, 13:54

Aramızdan ayrılışının 30. yılında, meslektaşları “Uğur Mumcu gazeteciliğini anlattı". Gazeteciler Uğur Mumcu’nun mesleğe ve Türkiye’ye kazandırdıklarına dikkat çekti.

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