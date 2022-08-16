Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında ilk duruşma: Ece Erken sanıklar olayı anlatırken bayıldı
Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilgili davanın ilk duruşma sırasında baygınlık geçirdi. Ece Erken bunun üzerine hastaneye kaldırıldı.
Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta ortağı olduğu Yeşilköy'deki bir balık restoranında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Yazıcıoğlu cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması başladı.
19 sanıklı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlayan cinayet davasında Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nun eşi Ece Erken fenalık geçirerek mahkeme salonunda bayıldı.
Ünlü sunucunun avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, salondan dışarı çıkarılan Ece Erken’in sağlık durumuyla ilgili adliye önünde açıklama yaptı.
SANIKLARIN İFADELERİNİ DUYUNCA BAYILDI
Ece Erken’in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, “Duruşma öncesinde müvekkilimin çok zor bir psikolojiyle gelmişti. Fakat sanıkların ifadeleri ve olay anlatımları sırasında müvekkilimin başı dönerek düştü. Başını sandalyeye vurdu, dayanamadı. Çünkü ifade sırasında da ara ara dayanamıyordu zaten, müdahale ediyordu, doğru olmadığını ifade ediyordu. En son dayanabileceği nokta bu oldu. Dolayısıyla bu duruşmanın devamını sonuna kadar getiremedi. Zaten bayıldığı için kollarından kaldırarak getirdik. Arka kapıdan çıkışını yaptık, hemen yanına gitmem gerekiyor. Hastaneye doğru geçtiler” dedi.
Erken’in başını vurduğu için hastanede kontrol gerekebileceğini belirten Avukat Üçgül, “Belki hastaneye belki eve doktor getirilecek” diye konuştu.
Video Haberler
- Pazarda 'yan bakma' kavgası: Metrelerce kovaladı
- MHP'den 'erken seçim' iddialarına yanıt
- Denizde cesedi bulundu: Kimliği belli oldu
- Saniyeler içinde çaldı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Parklarda zehir çıktı! 1 haftada 8 köpek öldü!
- Otomobilde ölü bulunmuştu: Uyuyor diye bırakmışlar!
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- ABD'li şarkıcının Türk parçasıyla dansı gündem oldu
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında Ece Erken bayıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye soğuk duş; birinci parti değişti
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- Kaldıkları yer erkek öğrenci yurduna çevrildi
- Beklenen akaryakıt zammı kesinleşti!
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- O artık Soylu'nun danışmanı!
- 20 yıllık eşinin aldattığı kişi ortaya çıktı...
- İmamlara 'escort kadın' soruşturması
- Suriyeli avukat sınır dışı edildi