Şeriat için koruma kanunu istediler: Türkiye laik midir laiktir. Laik mi kalacaktır? Allah bilir...
Şeriat için koruma kanunu istediler
Laiklik ve Cumhuriyet karşıtı sarıklı ve cübbeli bir grup, şeriat karşıtı paylaşımları nedeniyle avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde açıklama yapan grup, yetkililere seslenerek "Allah için koruma kanunu" talep ettiler.
Video Haberler
- Şeriat için koruma kanunu istediler
- Meral Akşener'in önünü kesti, dert yandı
- Ali Mahir Başarır'dan Hataylılara seslendi
- Ramazan pidesi 15 lira oldu, emekli memur isyan etti
- Murat İde , İmamoğlu için hazırladığı şarkıyı anlattı
- Lütfü Savaş Gökhan Zan'ı ve Haluk Levent'i hedef aldı
- Pazara çıkan emekli dert yandı
- Mansur Yavaş'tan 'çılgın proje' çıkışı
- Erzincan'daki altın madenine ÇED olumlu raporu vermişti!
- Esnaf isyan etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti
- 'Gıda Dedektifi' yöneticisine gözaltı
- Canlı yayında 'mal varlığı' sorusuna yanıt
- Tolga Savacı kimdir?
- Erdoğan'dan A Haber muhabirine 'fırça'
- 'İnadına kaybettirecekler...'
- Cem Küçük'ün 'swinger' gafı gündem oldu
- Erdoğan: İttifakla el ele verdiğimiz zaman...
- AKP’lilerin seçim çalışmaları İsrailli şirkete emanet
- Şimdi de misafir vergisi çıktı!