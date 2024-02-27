Şeriat için koruma kanunu istediler: Türkiye laik midir laiktir. Laik mi kalacaktır? Allah bilir...

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Şeriat için koruma kanunu istediler

ANKA
27 Şubat 2024 Salı, 12:04



Laiklik ve Cumhuriyet karşıtı sarıklı ve cübbeli bir grup, şeriat karşıtı paylaşımları nedeniyle avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde açıklama yapan grup, yetkililere seslenerek "Allah için koruma kanunu" talep ettiler.

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