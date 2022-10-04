Şimşir ormanında kurumaya karşı uygulanan 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi

04 Ekim 2022 Salı, 07:00

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi'ndeki yaşlı şimşir ormanı, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterilirken, kuruyan şimşir ağaçları için 3 yıldır sürdürülen biyolojik mücadelede sonuç alındı. Bölgenin toprak yapısından elde edilen ve laboratuvarda geliştirilip ormana saçılan 'biyolojik kontrol ajanı' adı verilen mantarlar sayesinde, can suyu içeren şimşir ağaçları yeniden filizlenmeye başladı. Prof. Dr. Şengül Alpay Karaoğlu, "Oluşan filizlerle gövdenin yosunlarının azaldığını, iyileştiğini görüyoruz" dedi.

Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi'ndeki yaşlı şimşir ağaçlarının bulunduğu ormanda 2010'dan itibaren mantar ve şimşir yanığı hastalığı görüldü. Hastalık sonucu şimşirlerin gövde ve dallarında çürümeler oluştu, odun dokusunun niteliği bozuldu, ağaçların çoğu kurudu. 'Hayalet ormanı' diye adlandırılan şimşir ağaçlarından can suyunu kaybetmeyenler için 3 yıl önce biyolojik mücadele başlatıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji ve Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şengül Alpay Karaoğlu öncülüğündeki akademisyen ve uzmanlardan oluşan 7 kişilik çalışma grubu, TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Şimşir Ağaçları Hastalık Etkenine Karşı Biyolojik Mücadele' projesini hayata geçirdi. Bölgenin toprak florasından elde edilerek biyolojik kontrol ajanı mantarlar hazırlandı, yılda 3 kez ağaçlara ve toprağa uygulandı. Çalışmanın ardından şimşirler yeniden yeşermeye başlayıp filiz verdi, tohumlandığı gözlemlendi.