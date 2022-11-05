Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpeği alıp götürdüğü anlar kamerada

05 Kasım 2022 Cumartesi, 13:13

Bodrum'da dün bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan oyuncakçının önüne 3 sokak köpeği geldi. Köpeklerden 2'si içeri girerken, 1'i kapıda beklemeye başladı. İçeri giren köpeklerden 1'i gezinirken diğeri raftaki 300 TL'ye satılan oyuncak pelüş köpeği dişleri arasına sıkıştırarak aldı. 2 köpek, dışardaki köpekle bölgeden ayrıldı. Daha sonra durumu fark edip, köpeklerin peşinden giden mağaz çalışanları oyuncak köpeği parçalanmış olarak buldu. Köpeklerin mağaza girip, oyuncak köpeği aldığı o anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Oyuncak mağazasının çalışanlarından Faruk Can, köpeklerin daha önce de birçok kez mağazaya geldiğini belirtip, Dışarı çıkarıp, engel olmuştuk. Ancak, bu defa engelleyemedik dedi.