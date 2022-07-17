Sosyal medyada paylaşınca yakalandı: Otel odasından yola dolar saçtı
Beyoğlu Cihangir’de kaldığı otel odasının penceresinden yola dolar saçtığı anları sosyal medyada paylaşan Filistin asıllı İsrail vatandaşı şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın odasında yapılan aramalarda 12 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.
İstanbul'da bir şahıs, kaldığı bir oteldeki odasının penceresinden yola çok sayıda dolar saçtı. O anları kaydettiren şahıs bir de sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
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