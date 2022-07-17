Sosyal medyada paylaşınca yakalandı: Otel odasından yola dolar saçtı

17 Temmuz 2022 Pazar, 13:55

İstanbul'da bir şahıs, kaldığı bir oteldeki odasının penceresinden yola çok sayıda dolar saçtı. O anları kaydettiren şahıs bir de sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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