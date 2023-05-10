TRT'de kozmik oda kuruldu! Gazeteci Gürkan tek tek anlattı

10 Mayıs 2023 Çarşamba, 18:32

Gazeteci Devrim Gürkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TRT'de seçim günü yayını için özel bir oda kurularak oldukça pahalı ekipmanlar alındığını öne sürdü. Seçim sonuçlarının, devletin kanalında manipüle edilebileceğine vurgu yapan Gürkan, Cumhuriyet TV'de detayları anlattı.

