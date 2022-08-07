Ümraniye’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Ümraniye’de dört yol kesişiminde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

DHA
07 Ağustos 2022 Pazar, 09:24

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki kaza, saat 23.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi ile Akdeniz Caddesi kesişiminde meydana geldi.

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Ümraniye kaza

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