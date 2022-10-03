"Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı" uyarısı
İstanbul'da bazı hukuk bürosundan arayan kişiler, uzun süre teslim alınmamış kargolar nedeniyle icra takibi başlatıldığını söyleyerek, 100-200 TL arasında bir ödeme yapılırsa yasal sürecin durdurulacağını söylüyor. Israrlı telefonlar ve SMS mesajlarıyla bunaltılan mağdurlar, unuttukları bir kargoları olabileceğini de düşünerek dolandırıcıların tuzağına düşüyor. Kargo dolandırıcılarının hedefi olan Ali Rıza Besici, kendisini arayan hukuk bürosuna gitti ve yaşananları kayıt altına aldı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu uyarıda bulunarak, "Bu kişilerin hukukla kanunla hiç ilgisi yok. Çünkü hukuk bilen kimse, tüketiciyi, siparişi teslim almadığı için sorumlu tutamaz" diye konuştu.
İstanbul'da bazı hukuk bürolarından arayan kişiler tarafından, 'Hakkınızda icra işlemi başlatılmaması için 145 lira ödemeniz gerekiyor. İcra takibi başlatılması için hukuk ofisine devredilen dosyanıza avukatlık ücreti ve masraflar eklenmemesi için acilen hukuk ofisi ile irtibata geçiniz' şeklinde mesajlar gönderiliyor. Uzun süre bu mesajlar gönderilenlerden Ali Rıza Besici, Güngören'deki hukuk bürosunun kapısını çaldı. Besici, isminin Ezgi olduğunu söyleyen ve danışman olarak tanıtan kadınla konuşmaya başladı. Cep telefonu kamerasıyla çekim de yapan Besici'ye, internetten sipariş verdiği iddia edilen kargoyu teslim almadığı ve geri bildirim de yapmadığı için icra takibi başlatıldığı söylendi. Besici böyle bir siparişi olmadığını anlatmaya çalışsa da, sekreter 'Ürünü almadığınız ve iadesiyle ilgili bilgi vermediğiniz için şirketin böyle bir hakkı var' karşılığını verdi.
"AVUKAT BEY İCRA TAKİBİNİ BAŞLATIYOR"
Görüntülerde Ezgi isimli kadın, Besici'yi ikna etmek için şöyle konuşuyor, "Tüketici ve üreticinin haklarını korumak amacıyla, bazı hukuki işlemler var. Şimdi siz bu ürünü sipariş veriyorsunuz, keyfi bir şekilde almıyorsunuz. Hiçbir bildirim de yapmıyorsunuz. Kargo şirketi tarafından nasıl bir mağduriyet yaşadığınızı bilemem ama, ürünü almıyorsunuz ve iade ile alakalı bir şey söylemiyorsunuz. Bu durumda şirketin tahsil etme hakkı doğuyor. Eğer bildirim yapmış olsaydınız, şirket sizden bu hakkı isteyemezdi. Daha sonrasında avukat bey icra takibini başlatıyor."
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