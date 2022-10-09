Yerde bulduğu 50 bin TL'lik altını sahibine teslim etti

09 Ekim 2022 Pazar, 07:00

Tatvan’da yaşayan 10 yaşındaki Mustafa Yaman, spor antrenmanından döndüğü sırada Kültür Mahallesinde yolda altın kolye gördü. Altını bulduğu noktada saatlerce sahibini bekleyen çocuk daha sonra sahibi ortaya çıkmayınca altın kolyeyi evine götürerek anne ve babasına gösterdi.

Ardından baba Mehmet Yaman altını zaman kaybetmeden Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürdü. Zabıta Müdürlüğüne B.Ü adlı genç kadının aynı özellikte bir kolye kaybettiğine dair müracaat ettiğini öğrenen Yaman, büyük bir sevinç yaşadı.

Yapılan incelemenin ardından yaklaşık 50 bin TL değerindeki altın kolye sahibine teslim edilirken 10 yaşındaki çocuğun ise duyarlı davranışı herkese örnek oldu.



Yolda bulduğu altın kolyeyi sahibine teslim ettiği için çok mutlu olduğunu söyleyen duyarlı çocuk Mustafa Yaman, “Ben 10 yaşındayım. Spordan gelirken yolda altın gördüm. Baktım ilk başta altın olduğunu anlamadım. Koşarak eve getirdim ve anneme gösterdim. Annem de babama söyledi. Hemen zabıta ekiplerine görürdük. Daha sonra zabıta ekipleri altının sahibini bulduk diye bize söyledi. Altını getirdik sahibine teslim ettik. Yaşıtlarıma yerde bulursanız kimseye ben göstermeyin ve annenizi babanıza gösterin. Ben harcamak istemedim. Haram olan bir şeyi biz harcamayız. Sahibine teslim ettiğim için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

