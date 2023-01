Yozgat'tan Ankara'ya uzanan vaşak kurtarma operasyonu

19 Ocak 2023 Perşembe, 07:00

Yozgat'ta kırsal kesimde, bölge halkının 7 ay önce yaralı bulduğu yavru vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ekiplerce alınan vaşak, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Yaban Hayvanları Birimi'ne getirildi. O dönem 2 haftalık olan vaşak için ağaç ve molozlardan doğal ortamını andıran özel oda oluşturuldu. Yavru vaşak, burada uygulanan 7 aylık tedaviyle iyileşti. Her hareketi fotokapanla izlenen, nesli tehlike altındaki vaşağın bir süre daha izlendikten sonra doğal ortamına bırakılıp, bırakılmayacağına karar verilecek.





"KORONAVİRÜS DAHİL PARAZİTER HASTALIKLARLA KARŞILAŞTIK"



Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanları Birimi Sorumlusu Doç. Dr. İrem Ergin, vaşağın annesinden çok erken ayrıldığını ve bu nedenle genel durumunun kötü olduğunu belirterek, "O durumu ne kadar zamandır devam ediyordu bilmiyoruz ancak, bize geldiğinde çok düşkünleşmişti. Neredeyse hareket edemeyecek haldeydi. Dolayısıyla vaşağa çok yoğun bir bakım uyguladık. Hemen gerekli müdahalelerini yaptık. Vaşak yavrularında beslenme çok önemli, çok nazik hayvanlar. Genel durumu itibarıyla çok ciddi su kaybı vardı. Genel durumunun bozulmasının en önemli nedeni de buydu. Destekleme kısmında anne sütünün yerine geçebilecek birtakım destekleyici diyetlerle beslememiz gerekiyordu. Anneden bazı viral hastalıklar yavrularına fazla miktarda geçmektedir. Bu yavru vaşakta koronavirüs dahil olmak üzere ciddi hem viral ve sonraki aşamada da paraziter hastalıklarla karşılaştık. Ayrıca anne sütünü yeteri kadar alamadığı için ileriki aşamada bazı sıkıntılar baş gösterdi. En önemlisi kemik gelişimiyle ilgili problemlerdi. Özellikle kalça bölgesinde, onun yürüyüşünü de engelleyecek şekilde eklem bölgesinde ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştık" dedi.





Rehabilitasyon sürecinin zorlu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ergin, "Çok yoğun tedavilerle yavru vaşak bu zamana geldi. Şu an gayet iyi ve sağlıklı. Yaklaşık 7 aylık oldu. Özel beslenme ve diyetleri uyguluyoruz" diye konuştu.





"DOĞAYA HAZIR DEĞİL"



Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oytun Okan Şenel ise "Vaşak, koruma altındaki bir tür. Böyle türler hastanemize geldiğinde açıkçası biz de heyecanlanıyoruz. Çünkü neslinin artık tehlike altında olduğunu bildiğimiz bu türlerin, en azından yaşamlarının devamı için bir katkı sunabilmek bizi mutlu ediyor" dedi.





Yeni doğan vaşakların 10 ay boyunca annelerinin yanında olması gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Şenel, "Kış sonrasında doğuyorlar ve bir sonraki kışı bile anneleriyle geçiriyorlar. O süreçte hayata, yaşamaya ve beslenmeye dair her şeyi annelerinden öğreniyorlar. Ancak bizim vaşağımız bütün bu süreçleri bizim yanımızda geçirdi. Ve kendisi henüz 7 aylık, diğer 3 ayı bile annesinin yanında geçiriyor olması gerekirdi. Bunların hiçbirini öğrenmediği için doğaya hiçbir şekilde hazır değil ama hastanemizdeki imkanlarla artık ona yetemeyeceğimiz için şimdi biraz daha rahat edebileceği, fakat yine gözlem altında olabileceği bir bölgeye onu uğurlamaya hazırlanıyoruz. Bizim yaban hayvanlarına yönelik rehabilitasyon çalışmalarında her zaman umudumuz ve hedefimiz, hayvanların doğalarına dönmesi. Yaban hayvanlarının mutlu oldukları ve gerçekten doğal davranışlarını sergileyebildikleri yegane yer, tamamen özgür oldukları doğa ama vaşak özelinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleriyle biyologların da görüşü doğrultusunda ortak akılla hareket etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.