Yabancı uyruklu kadın evli olduğu erkek tarafından katledildi
İzmir'de yabancı uyruklu Recea M., evli olduğu erkek tarafından katledildi. Recea M.'nin cesedi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi ise yakalanarak, gözaltına alındı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde Suriye uyruklu Recea M., evli olduğu erkek Muhammed M. tarafından tabancayla başından vurularak yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Aktepe Mahallesi 122 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed M. ile eşi Recea M., henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Muhammed M., tabancayla eşi Recea M.'nin başına ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Recea M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Recea M.'nin cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Muhammed M., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Dağcılar 'ölüm yamacı'nda: Riskli kaya avı başladı
- Karlar eridi, tatilcilerin bıraktığı çöpler ortaya çıktı
- Feci kaza: Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
- Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 14 koyun öldü
- Feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya öldü
- Kayınpederinin evinde dehşet saçtı; polisi de hedef aldı
- Özel ve İmamoğlu'na hakaretler yağdırdı
- Otogarda silahlı kavga: 2 kişi yaralandı
- Bayram ziyareti acı sonla bitti
- İzmir'de aşırı hız faciası
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte devletin uçağıyla umre yapan gazeteciler
- AKP'nin 'göbeğini kaşıyan adam' moment'i
- Sedat Peker, Erdoğan ile helalleşme videosu çekecek mi?
- Erdoğan'ın eski doktoru 'Man Adası'ndan seslendi
- 'Gizemli hepatit' alarmı: 3 çocuk öldü
- Verilen sözleri hatırlattı, Erdoğan'a yüklendi
- Bayramda kar sürprizi: 'Lapa lapa kar yağıyor'
- O sözlere açıklama geldi
- AKP'li Bülent Turan muhalefeti hedef aldı
- Aile ziyaretinde tartışma sonrası korkunç kaza