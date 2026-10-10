Yahşihan Belediyesi Başkan Vekili Aydın Demirdirek görevden uzaklaştırıldı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık, kararın geçici tedbir olarak alındığını duyurdu. Demirdirek, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç örgütüne yardım etme” suçlamaları kapsamında tutuklanmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KARARI DUYURDU

İçişleri Bakanlığı, Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek’in görevden uzaklaştırılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Demirdirek’in Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 9 Ekim 2026 tarihli kararıyla tutuklandığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AYDIN DEMİRDİREK’İN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI

Kırıkkale ili Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın DEMİRDİREK,

Hakkında “Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma, Suç Örgütüne Yardım Etme” suçları kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.10.2026 tarihli ve 2026/299 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”