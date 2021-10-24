Yandaş Akit'ten Almanya'daki enflasyona tepki: "Artan enflasyon halkı isyan ettirdi"
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, Almanya'daki yüzde 4'lük enflasyon oranına ilişkin "Almanlar yüksek petrol fiyatları nedeniyle ülkeyi terk ediyor" başlıklı haber yayımladı. Öte yandan Akit’in Türkiye’deki enflasyon ve yurttaşların geçim sıkıntısıyla ilgili herhangi bir ifade kullanmaması ise dikkat çekti.
Yandaş Yeni Akit gazetesi, Almanya'daki enflasyon oranının yüzde 4'e yükselmesine ilişkin "Almanlar yüksek petrol fiyatları nedeniyle ülkeyi terk ediyor" başlıklı haber yayımladı.
Türkiye'deki Eylül ayı enflasyon oranı 19.58 iken Almanya, son 28 yılda yüzde 4 ile en yüksek enflasyon seviyesine ulaştı. Yeni Akit ise, "Almanya'da artan enflasyon halkı isyan ettirdi. Akaryakıt fiyatlarında rekor kıran Almanya’da sürücüler, daha ucuza benzin alabilmek için komşu ülke Çekya’ya gidiyor" sözleriyle duyurdu.
"ÇAREYİ KOMŞUDA BULDU"
Yandaş gazete haberin devamında şu ifadeleri kullandı:
"Alman sürücüler, ülkede benzin ve motorin fiyatlarının 2012 yılının ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması nedeniyle çareyi komşu ülke Çekya'daki benzin istasyonlarında buldu. Alman sürücüler, istasyonlarda özellikle hafta sonları metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşuyor. Söz konusu istasyonlarda bir sürücünün yakıtını alıp kasada ödeme yapması ise toplam 40 dakika sürüyor"
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