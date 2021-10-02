Yangın mağduru kadına Erdoğan'ın fotoğrafı hediye edildi: Babasına benzetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında evleri yanan ve bir süre önce TOKİ tarafından yapılan yeni konuta taşınan Günay Şahin'e, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı hediye edildi. Şahin, daha önce Erdoğan'ı babasına benzetmişti.

AA
02 Ekim 2021 Cumartesi, 17:00
Yangın mağduru kadına Erdoğan'ın fotoğrafı hediye edildi: Babasına benzetti
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Marmaris'te 29 Temmuz'da başlayan orman yangınında Osmaniye Mahallesi'ndeki evleri ağır hasar gören İlyas ve Günay Şahin çifti, 12 Ağustos'ta TOKİ tarafından 15 günde inşa edilen evlerinde yaşamlarını sürdürüyor.

Günay Şahin'in, evi teslim aldığı gün gazetecilere,  Erdoğan'ı vefat eden babası Mehmet Ali Özdemir'e benzettiğini söylemesi üzerine Marmaris Kaymakamlığı harekete geçti.

Kaymakamlık, Erdoğan ile Özdemir'in fotoğraflarını ayrı ayrı çerçeveleterek kadına hediye etti.

Günay Şahin, her iki fotoğrafı oturma odasının duvarına astı.

Şahin, Kaymakamlık yetkililerine teşekkür etti.


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