Yapay zeka, Cumhuriyet coşkusunu notalara taşıdı: Macenta’dan 29 Ekim’e özel dijital marş

Eğitim ve yayıncılık alanındaki yenilikçi çalışmalar ve Birleşik Krallık’tan aldığı prestijli ödüllerle adını küresel arenaya yazdıran Türk eğitim teknolojileri şirketi Macenta Publishing and Digital Solutions, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu, teknolojiyi kullanarak kutluyor.

Şirket, söz, melodi ve düzenlemesi dahil olmak üzere tamamını yapay zeka araçlarıyla hazırladığı bir Cumhuriyet şarkısı yayınladı. "Küllerden yeniden doğan bir milletin destanını geleceğin teknolojisiyle anlattık" diyen şirketin kurucusu ve CEO'su Akyüz, şunları söyledi:

"Şarkının 'Gençler yarını kuruyor. Kadınlar gücü ile büyüyor' dizeleri, Cumhuriyetimizin kurucu felsefesindeki en önemli iki gücü; eğitimi ve eşitliği vurguluyor. Biz eğitim teknolojisi alanında öncü bir şirket olarak 29 Ekim'i teknoloji ve milli bilinçle kutlamak istedik. Yapay zekâyı kullanarak genç nesillere ilham verecek, kolay ulaşılabilir ve evrensel kalitede bir eser ortaya çıkardık. Açıkçası yapay zeka bu eşsiz parçayı neredeyse onlarca revizenin ve yeniden öğretme sürecinin sonunda verdi. Yani yapay zekanın üretim kalitesinin, kullanıcının yaratıcılığı ile doğru orantılı olduğunu söylemek mümkün."

Şarkının prodüksiyon sürecinde yapay zeka tabanlı söz üreticiler, müzik kompozisyon algoritmaları, vokal sentez sistemleri ve otomatik mastering teknolojileri entegre biçimde kullanıldı. Macenta ekibi, üretim sürecini tamamen dijital ortamda tasarlayarak “Cumhuriyetin 102. Yıl Marşı” adını verdikleri eseri tüm dijital platformlarda yayınladı.

Şarkının sözleri ise şöyle:

"Bir millet ayağa kalktı. Küllerden yeniden doğdu. Bir ışık yandı ufukta. Cumhuriyet doğdu. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın özgürlük. Atatürk'ün izinde sonsuza dek Türk milleti. Gençler yarını kuruyor. Kadınlar gücü ile büyüyor. Birlikte tek yürek olduk. Cumhuriyet bize umut veriyor. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın özgürlük. Atatürk'ün izinde sonsuza dek Türk milleti."

MACENTA YAYINCILIK HAKKINDA

Eğitim teknolojileri alanında yenilikçi çözümler sunan ve 20'nci yaşını kutlamaya hazırlanan Macenta Yayıncılık, 2024 ve 2025 yıllarında uluslararası arenada büyük başarılara imza attı. Macenta’nın geliştirdiği THE GLOBALS online İngilizce eğitim platformu, BETT 2024 ve BETT 2025’te finalist olarak seçilerek Türkiye’den bu prestijli etkinlikte yer alan ilk girişimlerden biri oldu. Ayrıca, dil eğitimi alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan British Council ELTons 2024 ödüllerinde kazanan olarak tarihe geçti ve bu ödülü alan ilk Türk eğitim teknolojileri şirketi oldu. Şirket, uluslararası iş birlikleriyle büyümeye ve eğitimde dönüşüm sağlamaya devam ediyor.