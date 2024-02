Yapay zekânın fotoğraf sanatı üzerindeki evrimi Gama Gallery'de

Yayınlanma: 16.02.2024 - 18:45

Güncelleme: 16.02.2024 - 18:45

Yapay zekâ çağında fotoğrafın evrimini yansıtan "A(m) I ART(ificial)" başlıklı sergi, Gama Gallery'de 10 Şubat'ta ziyarete açıldı. Yapay zekânın fotoğraf sanatı üzerindeki evrimini araştıran sergide, fotoğraf sanatının önemli isimleri Gültekin Çizgen, Ali Kabaş, İzzet Keribar, Ceylan Atuk, Mustafa Kemal Kayış ve Can Sarıçoban’ın yapay zekâ araçlarıyla yaratılan ve yeni bir sanatsal dil oluşturan eserleri, ilk kez sanatseverlerin izlenimine sunuluyor.

Küratörlüğünü Can Sarıçoban’ın üstlendiği "A(m) I ART(ificial)" sergisi, 2 Mart'a kadar, pazar günleri hariç her gün saat 10.00-20.00 arasında, 42 Maslak'taki Gama Gallery'de izlenebilecek.