Yargıtay’dan emsal karar: Boşanma sonrası tazminata ret!

Yargıtay, boşanma sonrası açılan tazminat davalarına ilişkin önemli bir içtihat oluşturacak karara imza attı. Almanya’da evlenip Türkiye’de anlaşmalı olarak boşanan bir çiftin ardından açılan “kusur” temelli tazminat davası, Yargıtay tarafından hukuka aykırı bulunarak bozuldu.

BOŞANMA SONRASI TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Türkiye gazetesinin haberine göre; Almanya’da evlenen çift, evliliklerinin yaklaşık 1,5 yıl sürmesinin ardından geçimsizlik gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından kadın Türkiye’ye yerleşti ve eski eşi aleyhine Bakırköy Aile Mahkemesi’nde maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Kadın, evlilik süresince eşinin vize ve oturma izni işlemlerinde kendisine destek olmadığını, bu nedenle sağlık hizmetleri başta olmak üzere birçok haktan yararlanamadığını ileri sürdü. Ayrıca eşi ve ailesi tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia eden kadın, bu gerekçelerle 50 bin TL maddi, 30 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Yerel mahkeme, erkeği kusurlu bularak kadının taleplerini kabul etti ve tazminata hükmetti. Kararın ardından dosya Yargıtay’a taşındı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, anlaşmalı boşanma kararında taraflara kusur atfedilmediğini vurgulayarak, sonradan kusur belirlemesi yapılarak tazminata hükmedilmesini hukuka aykırı buldu. Bu gerekçeyle yerel mahkemenin kararı bozuldu.