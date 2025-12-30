Yargıtay'dan 'Narin Güran' kararı... Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak: Gerekçeli karar açıklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19'uncu gününde 8 Eylül'de dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığında 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu.

Narin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ile güvenlik kamerası görüntülerinden Narin'in cansız bedenini kırmızı bir araçla dere bölgesine götürdüğü belirlenen komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran hakkında, komşuları Nevzat Bahtiyar ile birlikte 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Nevzat Bahtiyar, gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde Narin'i öldürmediğini, yalnızca cansız bedenini dereye taşıyıp gizlediğini savundu. 28 Aralık 2024'te görülen davanın 2'nci duruşmasında mahkeme, Salim, Yüksel ve Enes Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İSTİNAF, CEZALARI OY ÇOKLUĞUYLA ONADI

Tutuklu sanıkların avukatları ile baba Arif Güran’ın avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu, kararın ardından istinafa başvurdu.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderilen dosyada, 26 Mayıs'ta karar verildi. Daire, kararda 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı.

Mahkeme başkanı ise kamera kayıtları, baz raporları, DNA bulguları, PSA ve kıl örneklerinin eksik incelendiğini belirterek muhalefet şerhi koydu. Başkan, anne, ağabey ve amcanın kısa sürede birlikte cinayeti işlediği yönündeki kabulün hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, özellikle Nevzat Bahtiyar'ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini, delillerin bilimsel açıdan yetersiz değerlendirildiğini vurguladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı tebliğnamede sanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen hapis cezasının hukuka uygun olduğunu belirterek, kararın onanmasını talep etti. Dosya, görüşün ardından Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi.

NEVZAT BAHTİYAR YENİDEN YARGILANACAK

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın ise eylemlerinin nitelikli kasten öldürmeye yardım kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirterek, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin kararı oy birliğiyle bozdu.

"EKSİK İNCELEME YOK"

Kararın gerekçe kısmında, şu ifadelere yer verildi:

"1. Sanıklar Yüksel Güran, Salim Güran ve Enes Güran hakkında maktule yönelik nitelikli kasten öldürme suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri yönünden; a) Yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan ve dosya kapsamına göre yeterli olduğu anlaşılan delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, hükme esas alınan raporların yeterli, denetime ve hüküm kurmaya elverişli olduğu, hukuka aykırı delilin veya eksik incelemenin bulunmadığı, soruşturma ve kovuşturma aşamasında adil yargılanma hakkının ihlaline neden olacak iş veya işlemin bulunmadığı, bozma nedeni saklı olarak maktule yönelik eylemin sanıklar Yüksel, Salim ve Enes Güran tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, düzeltme nedeni saklı olarak anılan sanıkların eylemlerine uyan suç vasfının ve suça iştiraklerinin niteliklerinin doğru biçimde belirlendiği, birleştirilmesi zorunlu olan dava dosyasının bulunmadığı, soruşturma ve kovuşturma aşamasında elde edilerek emanet kaydı yapılan eşyaların fazla olması, iddianamede de anlatımı bulunan ve sevk maddesi gösterilen müsadere ile ilgili olarak her zaman hüküm kurulabileceği gözetildiğinde kısa karar ile hüküm arasında çelişkiye neden olunmadığı, sanıklar Yüksel, Salim ve Enes Güran hakkında takdiri indirimin mahkemenin takdir yetkisi kapsamında, yasal, yerinde ve yeterli gerekçelerle uygulanmamasına karar verildiği, anlaşılmakla, temyiz sebeplerinin incelenmesinde hükümlerde düzeltme nedenleri dışında hukuka aykırılık bulunmamıştır. b) Düzeltme nedenleri yönünden; Sanıklar hakkında tayin olunan netice ceza miktarlarına etki etmeyeceği anlaşılan ancak suç tarihinde yürürlükte bulunan ve 27.05.2022 tarihli 31848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7406 sayılı Kanun'un 2. maddesi ile değiştirilen 5237 sayılı Kanun'un 82/1. maddesinin 'f' bendinin uygulanmaması suretiyle oluşan hukuka aykırılık Yargıtay tarafından giderilmiştir."

'YARDIMDA BULUNMAK SURETİYLE İŞTİRAK ETTİĞİ ANLAŞILDI'

Gerekçeli kararın devamında, "2. Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ilişkin katılanlar Arif Güran ve Bakanlık vekilleri ile Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısının suç vasfına ilişkin temyiz istemleri yönünden; a) Dosya kapsamına göre; sanık Salim ile Nevzat'ın eskiden beri samimi ve yakın arkadaş oldukları, sanık Salim'in yeğeninin düğün merasimi hazırlıkları nedeniyle yaşadıkları köyde birçoğu akraba olan bir kısım şahısların alışveriş ve davetiye dağıtımı nedeniyle köyde bulunmadıkları, olay gününde PTS kayıtları, daraltılmış baza ilişkin bilirkişi raporları ile bunu destekleyen jandarma tarafından düzenlenen HTS analiz raporu ve dosya içeriği uyarınca eylem saatinden önce sanıklar Salim, Enes, Yüksel ve Nevzat'ın köyde olduklarının anlaşıldığı, olay saatinden önceki zaman diliminde görüşmeye başladıkları, olaydan önce sanık Nevzat'ın sanık Salim'i 15.08 'de arayarak irtibata geçtiği, Kur'an kursundan çıkan maktulün her zaman kullandığı yol yerine daha kısa olduğu anlaşılan patika yolu kullanarak evine gittiği, olay öncesinde sanıklar Salim ve Nevzat'ın birbirlerine yakın olarak maktulün her zaman kullandığı yol bölgesinde ve maktulün evi yakınında bulundukları, maktulün ise patika yoldan çıkarak evi ve müştemilatının bulunduğu yere gelmesi üzerine buraya geçen sanık Salim ve evde bulunan diğer sanıklar Yüksel ve Enes tarafından maktul Narin'in öldürüldüğü, maktulün cesedinin sanık Salim tarafından olay öncesinde birlikte olduğu, evin dışında bekleyen arkadaşı sanık Nevzat'a gizlemesi veya yok etmesi amacıyla teslim edildiği, sanık Nevzat'ın da maktulü yapılan aramalar sonucu bulunduğu derenin toprak ile birleşen kısmına çuval içerisinde götürerek bıraktığı ve üzerini taş ile örttüğü anlaşılan olayda, sanık Nevzat'ın maktulün öldürülmesine ilişkin eyleme, sanık Salim'in yanında bulunarak suçun işlenmesinden önce ve eylem sırasında suç işleme kararını kuvvetlendirme, fiilin işlenmesinden sonrasında yardımda bulunmak suretiyle iştirak ettiği anlaşıldığından, sanık Nevzat hakkında maktule yönelik eylemi nedeniyle 5237 sayılı Kanun'un 82/1-e-f, 39. maddeleri uyarınca nitelikli kasten öldürme suçuna yardım etme suçundan mahkumiyeti yerine, suç vasfında yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı biçimde hüküm kurulması suretiyle eksik ceza tayin edilmesi, b) Kabul ve uygulamaya göre de; 21.10.2024 tarihli iddianamede sanık Nevzat hakkında maktule yönelik eylemi nedeniyle 5237 sayılı Kanun'un 37/1, 82/1-e maddelerinin uygulanmasının talep edildiği, mütalaanın da aynı yönde olduğu halde; ek savunma hakkı verilmeden sanık hakkında aynı Kanun'un 281. maddesi ile uygulama yapılması suretiyle 5271 sayılı Kanun'un 226. maddesine aykırı davranılması hususları hukuka aykırı bulunmuştur."

DOSYA, DİYARBAKIR 8'İNCİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin karar kısmında da şu ifadelere yer aldı: "A) Sanıklar Yüksel, Salim ve Enes Güran müdafilerinin, sanık Nevzat Bahtiyar hakkında maktule yönelik eylemi nedeniyle kurulan hükme ilişkin temyiz istemleri yönünden; sanıklar Yüksel, Salim ve Enes'in, katılan sıfatları bulunmaması nedeniyle sanık Nevzat hakkında maktule yönelik eylemi nedeniyle kurulan hükmü temyiz etme hak ve yetkilerinin bulunmaması nedeniyle temyiz istemlerinin 5271 sayılı Kanun’un 298/1. maddesi gereği, tebliğnameye aykırı olarak oy birliğiyle reddine,

B) Sanıklar Yüksel Güran, Salim Güran ve Enes Güran hakkında maktule yönelik nitelikli kasten öldürme suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri yönünden; gerekçe bölümünün (1-b) numaralı paragrafında açıklanan nedenlerle sanıklar müdafileri ve katılan Bakanlık vekillerinin temyiz istemleri yerinde görüldüğünden, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1.Ceza Dairesinin, 20.05.2025 tarihli ve 2025/666 Esas, 2025/1428 Karar sayılı kararının 5271 sayılı Kanun’un 302/2. maddesi gereği bozulmasına, bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden aynı kanunun 303/1. maddesi gereği hüküm fıkrasının anılan sanıklar hakkında 82/1. maddesi ile yapılan uygulamaya ilişkin mahsus bölümlerine 'f' bendinin de eklenmesi suretiyle, tebliğnameye kısmen uygun olarak, oy birliğiyle temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükümlerin düzeltilerek onanmasına, hükmolunan ceza miktarı ve tutuklulukta geçen süreler dikkate alınarak sanıklar Yüksel, Salim ve Enes Güran müdafilerinin tahliye taleplerinin reddine,

C) Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ilişkin katılanlar Arif Güran ve Bakanlık vekilleri ile Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısının suç vasfına ilişkin temyiz istemleri yönünden; gerekçe bölümünün (2) numaralı paragrafında açıklanan nedenlerle katılanlar Arif Güran ve Bakanlık vekilleri ile Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısının temyiz istemleri yerinde görüldüğünden, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin, 20.05.2025 tarihli ve 2025/666 Esas, 2025/1428 Karar sayılı kararının 'suç vasfı ve suça iştirakin niteliği’ yönlerinden 5271 sayılı Kanun’un 302/2. maddesi gereği, tebliğnameye aykırı olarak oy birliğiyle bozulmasına, dava dosyasının, 5271 sayılı Kanun’un 304/2-a maddesi uyarınca Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'nci Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na tevdiine."