Yurdun bazı illerinde kar yağışı, don ve buzlanma etkisi ile eğitime ara verildi. Öğrenciler ve veliler hangi illerde eğitime ara verildiğini araştırıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte, 2 Ocak Cuma günü kar tatili olan iller ve ilçeler...

YARIN OKULLAR HANGİ İLLERDE TATİL?

Türkiye’nin farklı bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verilmesi kararı alındı. Valiliklerden yapılan açıklamalara göre, okulların tatil edildiği iller ve alınan kararlar şu şekilde:

Kahramanmaraş’ta, dün başlayan ve bugün de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Çorum’da, olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don riski sebebiyle cuma günü eğitime ara verildi.

Bolu’da, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tedbir amaçlı eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

Zonguldak’ta, Valilik kararıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü, il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, kreşler ve rehabilitasyon merkezleri dâhil olmak üzere eğitim-öğretime ara verildi.

Yozgat’ta, aralıklı kar yağışı, aşırı soğuk, buzlanma ve sis beklentisi nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü il merkezi ve ilçelerde tüm kademelerde eğitime 1 gün ara verildi. Engelli, hamile kamu personeli ile okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında çocuğu bulunan anneler idari izinli sayılacak.

Elazığ’da, Vali Numan Hatipoğlu’nun açıklamasına göre 2 Ocak 2026 Cuma günü okullar tatil edildi.

Muş’ta, etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Şırnak’ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün daha ara verildi. Hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve okul öncesi kurumlarda çocuğu olan kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Hakkari’de, kar kalınlığının yerleşim yerlerinde 1, kırsal kesimlerde ise 2 metreyi aşması ve çığ riski nedeniyle cuma günü eğitime ara verildi.

Kars’ta, olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi sebebiyle 2 Ocak Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi. Hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları izinli olacak.

Düzce’de, 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Gaziantep’te, hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riski nedeniyle cuma günü okullar tatil edildi.

Malatya’da, kar yağışı sonrası tipi ve buzlanma tehlikesine karşı okulların cuma günü de tatil edildiği duyuruldu.

Amasya’da, yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi beklentisi nedeniyle 2 Ocak Cuma günü kent genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.