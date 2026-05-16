Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması: Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltı süresi uzatıldı

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan yandaş televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı ve aynı operasyonda gözaltına alınan diğer şüpheliler hakkında ek gözaltı süresi alındı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelilerin pazar gününe kadar emniyette sorgulanacağını, işlemlerinin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceklerini bildirdi.

MASAK RAPORLARINDA "KASA HESAP" OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Rasim Ozan Kütahyalı, dün yapılan operasyonda İstanbul'daki evinden gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından aktardığına göre ise, dosyada 'şüpheli' konumunda bulunan ve 'kasa hesap' olduğu değerlendirilen 11 kişi ve hesaba ilişkin mali analiz yapılmış, MASAK incelemesinde, bu isimler arasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu belirtilmişti.

Cumhuriyet gazetesi yazarı, gazeteci Murat Ağırel'in aktardığına göre ise Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesabına kasa hesap diye tabir edilen hesaplardan 2022-2024 yılları arasında tam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi, aynı hesaptan 1 milyon 472 bin TL para çıkışı tespit edildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI GÜNDEMDE

Kütahyalı'nın gözaltına alınmadan bir gün önce sosyal medya hesabından Akın Gürlek'in yasa dışı bahis gönderisini alıntılayıp 'Çetelerin tamamı bitecek' notunu paylaşmasının ardından bu suç gerekçesi ile gözaltına alınması dikkat çekmişti.