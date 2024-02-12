Yazar Üstün İnanç 87 yaşında hayatını kaybetti

Yayınlanma: 12.02.2024 - 12:35

Güncelleme: 12.02.2024 - 12:35

Üstün İnanç'ın oğlu Ertuğrul İnanç yaptığı açıklamada, babasının İstanbul'daki Özel Florya Hastanesi'nde vefat ettiğini belirterek, "Nur içinde yatsın. Güzel bir hayat yaşadı. Nispeten sıkıntısız bir ölümle aramızdan ayrıldı" dedi.

87 yaşındaki usta edebiyatçı, yarın ikindi vakti Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Eyüp Sultan'daki aile mezarlığına defnedilecek.