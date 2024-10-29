Yediği yemeğin ücretini ödemeden kaçtı

Yayınlanma: 29.10.2024 - 11:51

Güncelleme: 29.10.2024 - 12:14

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde sokaktaki bir kebapçıya gelen kimliği belirsiz kişi garsona çorba, lahmacun ve içecek siparişi verdi.

Lokantada yaklaşık 1 saat kalan şüpheli yemeğini bitirdikten sonra 350 liralık hesabı ödemeden çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen iş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken şüphelinin soğukkanlı tavırları dikkat çekti.