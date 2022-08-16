Yeni üniversitelilerin ilk harçlıkları Efes Selçuk’tan
Efes Selçuk Belediyesi kentte ikamet eden ve üniversiteyi bu yıl kazanan gençlere ilk harçlıklarını verecek.
İzmir’de Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in eğitime destekleri sürüyor. Üniversiteler açılırken de kentte yaşayan öğrencileri unutmayan Başkan Sengel, bu yıl yükseköğrenim hayatına başlayan öğrencilerin ilk harçlıklarını verecek.
Başkan Ceritoğlu Sengel konu ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından “Üniversite sınavı kazanarak yükseköğrenim hayatına başlayacak gençlerimizi tebrik ediyoruz. Gençler yolunuz açık olsun. İlk cep harçlığınız da bizden olsun” notuyla bir paylaşım yaptı. Efes Selçuk Belediyesi’nin yükseköğrenime başlayan gençlere sunduğu harçlık desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin okul kayıt belgesi, kimlik, ikametgâh ve IBAN numaraları ile Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne (Pazar yeri, Migros üstü) başvurmaları gerekiyor.
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