“Yeniden Merhaba”ya İzmirlilerden büyük ilgi
Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, şef Orhun Orhon yönetiminde İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlere “Yeniden Merhaba” dedi.
Pandemi nedeniyle konserlerine ara veren Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, 2022 yılının ilk konserini önceki gün Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi.
Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserde, Uluslararası Marsyas Flüt Yarışması'ndan birinci olan flüt sanatçısı Öncü Uçar solist olarak yer aldı. Prof. Dr. Mehmet Can Özer’in “Kara Kam” adlı bestesiyle başlayan program, Öncü Uçar’ın Senfoni Orkestrası ile Carl Reinecke’nin Re Major Flüt Konçertosunu seslendirmesiyle devam etti.
Konserin ikinci yarısında ise orkestra Beethoven’ın 5. Senfoni’sini çaldı. Büyük beğeni toplayan performans, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Evrensel müziği, konser, festival ve resitaller aracılığıyla müzikseverlerle buluşturan orkestra, bir sonraki etkinliğini 2 Mart'ta yine Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
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