'Yenidoğan Çetesi' davası başladı: Adalet Komisyonu üyeleri arasında tartışma!

Yayınlanma: 18.11.2024 - 11:30

Güncelleme: 18.11.2024 - 11:39

Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) dolandırmak için 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla anlaşarak, yeni doğan bebekleri anlaştıkları özel hastanelere gereksiz yere sevk eden ve en az 10 bebeği ihmali davranışla öldüren ya da ölmek üzere olan bebeklerin ailelerinden ve SGK'dan daha fazla para almak için zorla yaşatan 'Yenidoğan suç örgütü' lideri doktor Fırat Sarı ve örgüt yöneticileri doktor İlker Gönen ile ambülans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir dahil 22'si tutuklu 47 sanığın, 500'ü aşkın hapis cezaları istemiyle yargılanmasına başlanacak.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce büyük duruşma salonunda görülecek duruşmaya mahkeme heyeti, avukatlar, milletvekilleri ve basın mensupları alındı. Bazı avukat, gazeteci ve yurttaşlar ise yer kalmaması gerekçesiyle salona giremedi.

Duruşma başlamadan önce mahkeme başkanı, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ile İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve davaya müdahil olmayan diğer avukatların, izleyici tarafına geçmelerini istedi. Sağkan ile diğer avukatlar, davaya katılma talebinde bulunacaklarını bu yüzden izleyici tarafına geçmeyeceklerini bildirdi.

"HAKİMİ TEHDİT EDEMEZSİNİZ"

Mahkeme başkanı ise izleyici tarafına geçmeleri için ısrarcı oldu. İzleyici tarafında oturan bazı milletvekilleri mahkeme başkanına tepki gösterdi. CHP TBMM Adalet Komisyonu üyesi Turan Taşkın Özer, mahkeme başkanına tepki göstererek, TBB Başkanı ile İstanbul Barosu Başkanlarının müdahil tarafında oturmalarının kimseye bir zararının olmadığını söyledi. Arka sıralarda oturduğu için mahkeme başkanına sesini duyurmak için yüksek sesle konuşmak zorunda kalan Turan Taşkın Özer'e, aynı sıralarda oturan AKP TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Şengül Karslı, "Burada hakime bağırarak tehdit edemezsiniz. Duruşma başlamıyor. Ben de komisyon üyesiyim" dedi.

"SAÇMALIYORSUNUZ SAYIN VEKİL"

Turan Taşkın Özer ise hakime bağırmadığını, kimsenin de hakimi tehdit etmediğini söyleyerek, "Şu anda saçmalıyorsunuz Sayın Vekil. Kimsenin kimseyi tehdit ettiği yok" dedi. İkili arasında yaşanan tartışma devam ederken, mahkeme başkanı duruşma başlamadan 15 dakikalık ara verdi.

Ara verilen duruşmada, komisyon üyeleri arasındaki tartışma son buldu. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti yeniden salona geldi. Tutuklu 22 sanık da jandarma eşliğinde salona getirildi. Salonda tarafların avukatları da hazır bulundu.