'Yenidoğan' skandalının merkezindeki hastane için karar verildi

Türkiye'yi sarsan 'yenidoğan çetesi' soruşturmasında adı geçen ve kayyım atanan Avcılar Hospital Hastanesi'yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan hastaneler arasında bulunan Avcılar Hospital Hastanesi, satışa çıkarıldı. Hastanenin ruhsatı da skandal olay sonrası iptal edilmişti.

HASTANE SATILIYOR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul’daki Avcılar Hospital Hastanesi’ni satışa çıkardı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre hastane, "ticari ve iktisadi bütünlük" kapsamında kapalı zarf ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı bir ihale ile el değiştirecek.

Satış için belirlenen muhammen bedel 768 milyon 100 bin TL olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyenlerin bu bedelin yüzde 10’u oranında, yani 76 milyon 810 bin TL teminat yatırmaları gerekiyor. İhaleye katılım için teklifler 1 Temmuz 2025 günü saat 16.00’ya kadar TMSF’ye kapalı zarf içinde sunulacak.

Kapalı zarfların değerlendirilmesinin ardından, açık artırma süreci 2 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.30’da TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında yapılacak.

NE OLMUŞTU?

'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında, rahatsızlanan bebeklerin uygun sağlık hizmeti alacakları hastanelere değil, 112 Acil Servisi ile ortak çalışan şüphelilerin seçtiği hastanelere gönderildiği açığa çıkmıştı. İddianameye göre, çetenin asıl amacı bebeklerin iyileştirilmesinden ziyade daha çok para kazanmaktı. Yenidoğan yoğun bakımında tedavi gören bebeklerden bazıları hayatını kaybetti. Türkiye'de infiale neden olan skandalın ardından, soruşturmada adı geçen çok sayıda hastaneye kayyım atandı ve ruhsatları iptal edildi.

Ruhsat iptaliyle ilgili, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Teftiş Kurulu Başkanlığının 28 Eylül 2024 tarihindeki sayılı inceleme raporu ve ekleri ile mezkur rapora istinaden Bakanlık makamından alınan 18 Eylül 2024 tarihli onay gereği alınmış olunan ve yazı ekinde yer alan makam onayları doğrultusunda işlem uygulanması, uygulanan bu işlemlerin Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin 'Faaliyetin durdurulması durumunda hastalara ilişkin işlemler' başlıklı 65/A maddesinde yer alan 'Özel hastanenin tamamında veya bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması veya ruhsatın iptal edilmesi söz konusu olduğunda müdürlük tarafından öncelikle mevcut yatan hastalarla ilgili tespit yapılır. Nakli mümkün olmayan hastaların tedavilerinin tamamlanmasından ve nakli mümkün olanların da diğer hastanelere nakillerinden sonra özel hastanenin faaliyeti durdurulur. Bu durumdaki hastanelere yeni hasta kabulü yapılamaz.' hükmü doğrultusunda yürütülmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."